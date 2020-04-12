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Веломногодневка Giro d'Italia-2020 перенесена на неопределенный срок

Веломногодневка Giro d'Italia-2020 перенесена на неопределенный срок
17:18 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:103-я ежегодная веломногодневка Giro d'Italia может состояться в октябре текущего года.

Об этом сообщил глава Итальянской федерации велоспорта Ренато ди Рокко, сообщает итальянское издание Tuttobiciweb.it.

Giro d'Italia должна была пройти с 9 по 31 мая, однако из-за пандемии коронавируса была отложена на неопределенный срок.

"Когда все возобновится? Это вопрос, на который я не могу ответить. Когда в стране такая тяжелая ситуация, мы не можем отдавать приоритет спорту. Если все будет в порядке, мы сможем вернуться к проведению соревнований в августе, может быть, в конце июля. Не думаю, что раньше", - сказал рассказал ди Рокко.

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Сейчас организаторы ищут окончательное соглашение. Скоее всего, Giro d'Italia может пройти в октябре.

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Велоспорт, Giro d'Italia, Ренато ди Рокко, Джиро д’Италия-2020.
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