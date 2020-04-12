Веломногодневка Giro d'Italia-2020 перенесена на неопределенный срок

Новости спорта:103-я ежегодная веломногодневка Giro d'Italia может состояться в октябре текущего года.

Об этом сообщил глава Итальянской федерации велоспорта Ренато ди Рокко, сообщает итальянское издание Tuttobiciweb.it.

Giro d'Italia должна была пройти с 9 по 31 мая, однако из-за пандемии коронавируса была отложена на неопределенный срок.

"Когда все возобновится? Это вопрос, на который я не могу ответить. Когда в стране такая тяжелая ситуация, мы не можем отдавать приоритет спорту. Если все будет в порядке, мы сможем вернуться к проведению соревнований в августе, может быть, в конце июля. Не думаю, что раньше", - сказал рассказал ди Рокко.

Сейчас организаторы ищут окончательное соглашение. Скоее всего, Giro d'Italia может пройти в октябре.