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Коронавирус в спорте: НХЛ продолжила карантин

Коронавирус в спорте: НХЛ продолжила карантин
02:26 Сегодня Телеграф УНН

Новости спорта:НХЛ обновила информацию о рекомендациях по самоизоляции во время пандемии.

Национальная хоккейная лига обновила информацию о рекомендациях по самоизоляции во время пандемии коронавирусной инфекции, информирует УНН со ссылкой на сайт лиги.

Руководство лиги продолжило карантин для хоккеистов, тренеров и персонала клубов еще на 15 дней.

"НХЛ после консультации с медицинскими экспертами и представителями профсоюза игроков НХЛПА объявила о продлении рекомендаций соблюдение самоизоляции для хоккеистов НХЛ, тренеров и хоккейного персонала до 30 апреля включительно. Срок предыдущих рекомендаций истекал 15 апреля", - отмечается в сообщении НХЛ.

Как занимаются спортом во время карантина: фото из разных стран

Как сообщалось ране, большинство клубов НХЛ поддержали идею сокращения серий плей-офф.

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НХЛ, Хоккей, Карантин, Коронавирус.
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