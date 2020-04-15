Коронавирус в спорте: НХЛ продолжила карантин

Новости спорта:НХЛ обновила информацию о рекомендациях по самоизоляции во время пандемии.

Национальная хоккейная лига обновила информацию о рекомендациях по самоизоляции во время пандемии коронавирусной инфекции, информирует УНН со ссылкой на сайт лиги.

Руководство лиги продолжило карантин для хоккеистов, тренеров и персонала клубов еще на 15 дней.

"НХЛ после консультации с медицинскими экспертами и представителями профсоюза игроков НХЛПА объявила о продлении рекомендаций соблюдение самоизоляции для хоккеистов НХЛ, тренеров и хоккейного персонала до 30 апреля включительно. Срок предыдущих рекомендаций истекал 15 апреля", - отмечается в сообщении НХЛ.

Как сообщалось ране, большинство клубов НХЛ поддержали идею сокращения серий плей-офф.