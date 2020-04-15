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Фехтование: сезон досрочно завершен во всем мире

Фехтование: сезон досрочно завершен во всем мире
07:15 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Принято решение отменить все соревнования, запланированные на апрель, май и июнь 2020 года.

Международная федерация фехтования (FIE) досрочно завершила сезон из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Официальное обращение президента FIE Алишера Усманова опубликовано на сайте ФФР.

"С учетом глобальной ситуации с COVID-19 было принято решение отменить все соревнования, запланированные на апрель, май и июнь 2020 года, в соответствии с рекомендациями медицинской комиссии FIE", - говорится в заявлении.

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Отмечается, что квалификационные результаты на Олимпийские игры, полученные до марта 2020 года, будут сохранены. Ведение рейтингов спортсменов возобновится, как только ситуация позволит провести Гран-при по фехтованию на рапирах среди мужчин и женщин, а также четыре этапа Кубка мира.

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Фехтование, Карантин, Коронавирус, Сабля, Рапира.
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