Фехтование: сезон досрочно завершен во всем мире

Новости спорта:Принято решение отменить все соревнования, запланированные на апрель, май и июнь 2020 года.

Международная федерация фехтования (FIE) досрочно завершила сезон из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Официальное обращение президента FIE Алишера Усманова опубликовано на сайте ФФР.

"С учетом глобальной ситуации с COVID-19 было принято решение отменить все соревнования, запланированные на апрель, май и июнь 2020 года, в соответствии с рекомендациями медицинской комиссии FIE", - говорится в заявлении.

Отмечается, что квалификационные результаты на Олимпийские игры, полученные до марта 2020 года, будут сохранены. Ведение рейтингов спортсменов возобновится, как только ситуация позволит провести Гран-при по фехтованию на рапирах среди мужчин и женщин, а также четыре этапа Кубка мира.