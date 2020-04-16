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Джиро д’Италия не будет сокращена по срокам

Джиро д’Италия не будет сокращена по срокам
14:49 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Гонки итальянского гранд-тура должны состояться в октябре.

Веломногодневка Джиро д’Италия не будет сокращена по срокам из-за пандемии коронавируса, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Накануне Международный союз велосипедистов перенес проведение Тур де Франс на конец августа. В то же время союз пока не утвердил конкретную дату старта Джиро (известно только, что итальянский тур состоится после Тур де Франс).

По данным итальянских источников, ориентировочные сроки проведения Джиро д’Италия-2020 — с 3 по 25 октября. Вслед за итальянским туром должен состояться заключительный гранд-тур сезона — Вуэльта, причем его могут сократить до 18 дней.

Окончательный календарь Мирового тура-2020 должны объявить до 15 мая.

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Из-за пандемии COVID-19 также были перенесены на более поздний срок весенние классики Париж-Рубе, Флеш Валонь и Льеж-Бастонь-Льеж.

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Велогонка, Джиро д’Италия, Джиро д’Италия-2020, Велопорт.
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