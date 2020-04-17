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Дэна Уайт поможет Трампу восстанавливать экономику США

Дэна Уайт поможет Трампу восстанавливать экономику США
16:04 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Дэна Уайт поможет в восстановлении экономики США, которая пострадала из-за пандемии коронавируса.

Глава UFC Дэна Уайт попал в группу руководителей различных отраслей, собранную президентом США Дональдом Трампом, которая поможет стране в восстановлении экономики. В состав группы войдут более 50 руководителей из таких отраслей, как сельское хозяйство, оборона, технологии, производство, финансовые услуги и спорт. Об этом сообщает Essentially Sports.

Напомним, в настоящее время экономика многих стран оказалась под давлением из-за пандемии коронавируса.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 145 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 547 тыс.

Смотрите также заявление Даны Уайта об отмене UFC 249.

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Все по теме:

США, MMA, Смешанные единоборства, UFC, Дональд Трамп, Коронавирус, Дэна Уайт, Covid-19.
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