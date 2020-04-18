Фуркад получил Большой хрустальный глобус вместо Бе из-за ошибки

Новости спорта:Мартен Фуркад занял второе место в общем зачете Кубка мира.

Французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал, что Международный союз биатлонистов (IBU) ошибочно прислал ему Большой хрустальный глобус. На самом же деле награда должна была достаться норвежцу Йоханнесу Бе, который выиграл общий зачет Кубка мира-2019/20, опередив Фуркада.

"Большой хрустальный глобус, который должны были отправить Йоханнесу, прислали мне. А глобус за индивидуальные гонки пришел ему. Я предложил ему оставить трофей, он не сильно был против", – цитирует Фуркада L’Equipe.

Напомним, что по окончании сезона-2019/20 француз завершил карьеру.

Ранее Фуркад назвал лучших соперников в своей карьере.