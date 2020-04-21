Fifa20 eSports battle: Киберспорт бросает вызов карантину

Новости спорта:Несмотря на карантин и отмену футбольных чемпионатов (кроме Беларуси, естественно), болельщикам не приходится скучать.

Уже скоро стартует грандиозный Fifa20 eSports battle.

Киберфутбол становится все более популярным и не уступает в зрелищности живым турнирам. Виртуальные баталии и ранее собирали солидную аудиторию, а теперь эти матчи стали топ-событиями среди фанатов. Каждый день проводятся сотни стримов по киберфутболу, в том числе и с привлечением комментаторов.

Конечно же, геймеры не просто играют в свое удовольствие, а проводят настоящие соревнования.

Так, с 21 по 29 апреля компания Parimatch проводит масштабный турнир по киберфутболу «Fifa20 eSports battle» с live-трансляциями на FootballHub.

Среди участников – настоящие звезды геймерской среды:

Например, Flewless_phoenix, нынешний чемпион Украины; labotryas, участник Чемпионата Мира ESWC Paris 2016; FEARGGWP, двухкратный победитель Кубка Киева. Также в турнире сыграют Chellovekk (рекорд weekend league — 30 выигрышей, 0 поражений), kalibra, показавший за год наибольший прогресс как киберспортсмен, пройдя путь от «середнячка» до игрока, готового бороться с топовыми соперниками и другие известные киберспортсмены.

В рамках турнира состоятся матчи с участием топовых команд и сборных. Болельщики смогут увидеть виртуальные дуэли сильнейших клубов европейских лиг, еврокубков, а также перенесенного Евро-2020. И, что самое приятное, на все эти события можно будет сделать прогноз, а, значит, не просто посмотреть матч, но и самому ощутить вкус победы.