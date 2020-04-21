22-летний российский футболист умер во время пробежки

В России скончался 22-летний защитник Иннокентий Самохвалов.
Сообщается, что он умер во время индивидуальной тренировки. Во время кросса Самохвалову стало плохо, он лишился чувств. Супруга вызвала экстренные службы города, тем временем, очевидцы перенесли футболиста в помещение женской консультации. Медики не смогли реанимировать пациента. Он умер от острой сердечно-сосудистой недостаточности.
За день до смерти он опубликовал видео с ребенком.
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Форма не теряется , да и болельщик главный всегда поддержит @433 @fckazanka #stayathome
Самохвалов является воспитанником "Локомотива". У него остались жена и сын.
В нынешнем сезоне он играл за клуб "Казанка".