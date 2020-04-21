Поймали на допинге: российскую велосипедистку дисквалифицировали на 4 года

Новости спорта:Велогонщица Гончарова сдала положительный допинг-тест на псевдоэфедрин.

Чемпионка России по велоспорту на шоссе Александра Гончарова дисквалифицирована на четыре года.

Спортсменку уличили в нарушении антидопинговых правил.

Гончарова нарушила пункт 2.1 Общероссийских антидопинговых правил ("Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой из организма спортсмена").

Дисквалификация спортсменки будет отсчитываться с 9-го сентября 2019-го года.

Напомним, украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, которая специализируется на прыжках в длину, рассказала о том, как относится к приему медицинских препаратов и тестировании на допинг.