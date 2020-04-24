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Мировая серия по триатлону в Гамбурге перенесена

Мировая серия по триатлону в Гамбурге перенесена
09:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта:Чемпионат мира в эстафете и этап Мировой серии по триатлону в Германии перенесены.

Международная федерация триатлона (ITU) объявила о переносе этапа Мировой серии по триатлону в Гамбурге (11-12 июля).

Как сообщает официальный сайт ITU, ранее были отложены старты в Абу-Даби (ОАЭ - 5-7 марта), Гамильтоне (Бермуды - 18 апреля), Йокогаме (Япония - 16 мая), Лидсе (Великобритания - 6-7 июня) и Монреале (Канада - 23-28 июня).

Таким образом, ближайшим стартом Мировой серии станет Гранд-финал в Эдмонтоне (Канада, 20-23 августа). Если хотя бы один из ранее перенесенных этапов решат проводить в 2020 году, Гранд-финал придется переносить. А если в нынешнем году ни один из перенесенных этапов провести не удастся, серию фактически можно считать несостоявшийся, а статус старта в Эдмонтоне нужно будет пересматривать.

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Заметим, что в Гамбурге перенесен также чемпионат мира в смешанной эстафете (11-12 июля).

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Легкая атлетика, Германия, Триатлон, Эстафета, ITU.
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