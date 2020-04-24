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Матчи отбора на женский Евро-2020 по гандболу отменены

Матчи отбора на женский Евро-2020 по гандболу отменены
20:11 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Оставшиеся отборочные матчи чемпионата Европы 2020 года по гандболу среди женщин отменены.

Об этом сообщается на официальном сайте Европейской гандбольной федерации (EHF).

Женская сборная Украины, проиграв в первых турах квалификации (группа 7) Румынии на выезде (24:27) и Польше дома (26:27), не попала в финальную часть турнира.

На Евро-2020 на основании рейтинга выступят Франция, Россия, Голландия, Румыния, Швеция, Венгрия, Черногория, Германия, Сербия, Испания, Словения, Польша, Чехия и Хорватия. Сборные Норвегии и Дании выступят на турнире на правах хозяев.

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Чемпионат Европы должен пройти с 2 по 20 декабря в Дании и Норвегии. Жеребьевка финального турнира состоится 18 июня в Вене (Австрия).

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Гандбол, Новости гандбола, Женская сборная Украины по гандболу, Евро-2020 по гандболу.
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