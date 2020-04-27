Названы лучшие легкоатлеты марта

Новости спорта:Забуженко и Оляновская - лучшие легкоатлеты марта в Украине.

В Украине определили лучших легоатлетив марта - последнего месяца, в котором спортсмены имели возможность соревноваться перед введением карантина.

Лучшим легкоатлетом марта в Украине признали Эдуарда Забуженко, а лучшей легкоатлеткой - Людмилу Оляновскую. Об этом сообщает пресс служба ФЛАУ.

В марте Эдуард Забуженко выиграл чемпионат Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций и зимний чемпионат Украины по спортивной ходьбе, выполнив олимпийский норматив на дистанции 20 км. Его результат 1:20.46 ч - 13-й результат сезона в мире и в пятерке лучших в Европе.

Людмила Оляновская победила на дистанции 20 км на зимнем чемпионате Украины по спортивной ходьбе с шестым результатом мирового сезона и подтвердила олимпийский норматив. Ее результат - 1:29.13 ч.

Лучших легкоатлетов Украины определяли путем голосования болельщики, представители СМИ и эксперты (Совет ФЛАУ).