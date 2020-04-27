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Вердум о UFC 249: Многие люди ждали этого дня

Вердум о UFC 249: Многие люди ждали этого дня
18:27 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Вердум счастлив выступить на UFC 249.

Боец UFC Фабрисиу Вердум поделился мыслями о турнире UFC 249, на котором он выступит в предварительном карде.

"Я собирался драться на турнире UFC 250 в Бразилии. Многие люди ждали этого дня, потому что 249-й турнир был отменён, но теперь он снова объявлен. Они выбрали меня для участия, и я счастлив. Несмотря на то что я только на предварительном этапе подготовки, меня это волнует. Я хотел бы оказаться в главном карде турнира, но я был не в состоянии драться два года, так что я рад тому, что есть. Я счастлив, что я в составе участников, потому что на этом турнире пройдут по-настоящему большие бои. У меня всего два боя в UFC по контракту, и я хочу закончить с этим в ближайшее время. Мне нужно наверстать то время, что я отсутствовал", — приводит слова Вердума LowKickMMA.

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Напомним, Вердум на турнире UFC 249 проведёт бой с Алексеем Олейником.

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Бокс, MMA, UFC, Бокс новости, Фабрисиу Вердум.
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