Чем живут знаменитости во время карантина?

Новости спорта:После месяца на карантине, многие уже могут сказать, что не просто научились жить в таких условиях, но и находят в этом свой позитив, который лишь помогает смотреть в будущее с оптимизмом.

Мы узнали насколько важной может быть взаимоподдержка, так что самоизоляция в чем-то даже сблизила людей.

Одной из первых приняла удар категория глобального беттинга — по всему миру прокатилась волна отмен и переносов спортивных событий. Индустрия, на которой основана работа беттинговых компаний, «остановилась». Однако и тут нашлось место новым возможностям.

К примеру, компания Parimatch запустила новую интересную «селебрити»-линию. Теперь можно не просто следить за соцсетями знаменитостей, но и делать прогнозы на то, что же они запостят в следующий раз.

Юлия Левченко покорила Роналду

Как всегда, популярен Instagram форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Недавно он запустил челлендж, предложив всем сделать упражнение на пресс на скорость. Эстафету приняла украинская легкоатлетка и призерка Олимпиады Юлия Левченко. Роналду настолько понравилось ее исполнение, что он отметил в сторис нашу спортсменку.

Аналитики Parimatch сейчас предлагают сделать всем желающим свой прогноз, что же в следующий раз запостит Криштиану. Вероятность того, что это будет новый челлендж невысокая – 18%, больше шансов, что он выложит фото или видео с детьми (32%), с которыми сейчас старается проводить не только все свободное время, но даже играет с ними, когда тренируется.

Свитолина освоит TikTok или выйдет замуж

Пауза в соревнованиях может серьезно повлиять на жизнь Элины Свитолиной. Все чаще появляются слухи о ее свадьбе с теннисистом Монфисом. Согласно котировкам Parimatch, вероятность того, что первая ракетка Украины выйдет замуж – 58%. Шансы на то, что она сменит Instagram на TikTok, составляют только 30% и еще 12% – на завершение карьеры.

А вот Александр Зинченко, игрок сборной Украины и «Манчестер Сити», скорее всего, покажет, как тренируется дома (39%) или запостит фото/видео с Владой Седан (34%). Также эксперты Parimatch не исключают, что очередной пост футболиста будет посвящен его собачкам (24%) и очень вряд ли, что чужим котикам (3%). Другие линии позволяют спрогнозировать, набьет ли себе «динамовскую» татуировку Коноплянка или с чем сфотографируется Конор Макгрегор для своей страницы в Instagram. Любители поп-музыки могут попробовать угадать, родит ли певица Надя Дорофеева ребенка до конца 2021 года.

Прогнозы на эти события дают возможность поучаствовать в акции «Ставка на спорт», которая продлится до 10 мая. За каждый выигрышный прогноз будут начисляться баллы, которые можно использовать для прокрутки специального «спина», распределяющего призы от AirPods и смартфонов до телевизоров.

Иными словами, жизнь не стоит на месте и карантин — это вовсе не ограничение, а повод научиться чему-то новому, посвятить время семье и, возможно, открыть в себе новые таланты.