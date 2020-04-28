17-летний украинский гроссмейстер выиграл международный онлайн-турнир

Новости спорта:Украинский гроссмейстер выиграл международный онлайн-турнир Sunway Sitges.

17-летний киевлянин Кирилл Шевченко вышел победителем международного онлайн-турнира по шахматам Sunway Sitges Sevilla, который в период пандемии коронавируса организовала испанская Федерация.

Всего в турнире приняли участие более 190 шахматистов из 76 стран, которые определяли победителя и призеров по швейцарской системе в девять туров с классическим контролем времени.

Украинский гроссмейстер Кирилл Шевченко в итоге набрал 7 очков из 9-ти возможных, опередив по дополнительным показателям восемь игроков, в активе которых также по 7 очков.

Второе место занял парагваец Аксель Бахман, третье - Чинна Редди Мехар из Индии. Соотечественник Шевченко 45-летний Михаил Копылов финишировал девятым.