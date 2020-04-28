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17-летний украинский гроссмейстер выиграл международный онлайн-турнир

17-летний украинский гроссмейстер выиграл международный онлайн-турнир
10:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: fide.com

Новости спорта:Украинский гроссмейстер выиграл международный онлайн-турнир Sunway Sitges.

17-летний киевлянин Кирилл Шевченко вышел победителем международного онлайн-турнира по шахматам Sunway Sitges Sevilla, который в период пандемии коронавируса организовала испанская Федерация.

Всего в турнире приняли участие более 190 шахматистов из 76 стран, которые определяли победителя и призеров по швейцарской системе в девять туров с классическим контролем времени.

Украинский гроссмейстер Кирилл Шевченко в итоге набрал 7 очков из 9-ти возможных, опередив по дополнительным показателям восемь игроков, в активе которых также по 7 очков.

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Второе место занял парагваец Аксель Бахман, третье - Чинна Редди Мехар из Индии. Соотечественник Шевченко 45-летний Михаил Копылов финишировал девятым.

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Шахматы, ФИДЕ, Новости спорта, Кирилл Шевченко.
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