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Шахматы: Карлсен переиграл Непомнящего

Шахматы: Карлсен переиграл Непомнящего
07:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта:Карлсен переиграл Непомнящего в "армагеддоне" на Magnus Carlsen Invitational.

На международном онлайн-турнире по шахматам Magnus Carlsen Invitational с призовым фондом 250 тысяч долларов завершились первые матчи шестого тура.

Инициатор соревнований чемпион мира норвежец Магнус Карлсен на тай-брейке ("армагеддон") обыграл россиянина Яна Непомнящего - 3:2 (счет в матче 2:1), а иранец Алиреза Фирузджа взял верх над голландцем Анишем Гири - 2,5:1,5 (счет в матче 3:0).

В среду, 29 апреля, шестой тур продолжат поединки Хикару Накамура (США) - Дин Лижень (Китай), Фабиано Каруана (США) - Максим Вашье-Лаграв (Франция).

Положение участников: Карлсен - 13 очков (после 6-ти матчей), Накамура - 11 (5), Дин Лижень - 11 (5), Каруана - 10 (5), Фирузджа - 6 (6), Непомнящий - 6 (6), Вашье-Лаграв - 5 (5), Гири - 4 (6).

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Напомним, что соперники играют между собой матчи из четырех партий в рапид (по 15 минут + 10 секунд на каждый следующий ход) и победитель каждого получает 3 очка. При равном счете (2:2) играет "армагеддон". В этом случае победитель получает 2 очка, проигравший - 1. По результатам кругового турнира определится четверка полуфиналистов, которая сыграет в нокаут-финале. Полуфинал, финал и матч за третье место разыгрываются в том же порядке.

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Шахматы, Магнус Карлсен, Онлайн, Карантин.
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