Украинская каратистка: Я думала, что Олимпиаду проведут без зрителей

Новости спорта:Украинка рассказала, за кого из украинцев будет болеть в Токио.

Украинская каратистка Анжелика Терлюга рассказала о своем отношении к Олимпийским играм в Токио, которые были перенесены.

Об олимпийской лицензии.

"В первую очередь берет чувство гордости за то, что 1,5 года изо дня в день настойчиво шла к этой цели – и вот тебе говорят: "Ты едешь на Олимпиаду". Первая мысль: "Да ладно!" А потом: "Фу-у-у-х, не нужно больше как белка в колесе на каждом турнире по максимуму из себя все выжимать. Сейчас есть время и возможность собрать свои силы к тому самому главному соревнованию – Олимпиаде". Большое количество людей начинают поздравлять, радуются, и от этого безумно рад сам. Понимаешь, что твоя победа приносит радость и положительные эмоции не только лично тебе, а и огромному количеству людей. Это очень мотивирует!"

О переносе Олимпиады на 2021 год.

"Это был шок. Я думала, что Олимпиаду проведут без зрителей. После был ступор – нужно было решать, что делать дальше, к чему готовиться, какой тренировочный и соревновательный план составлять. Плюс карантин, невозможность передвижений даже по стране, отмена всех турниров, закрытие залов для тренировок и невозможность готовиться в привычном режиме. Я не была готова к такому количеству вопросов. Сейчас же я более спокойно ко всему этому отношусь, не накручиваю себя. Понимаю, что это просто еще один вызов, с которым я справлюсь".

О том, кого будет поддерживать в Токио-2020.

"За Дашу Белодед – она королева дзюдо и очень сильный мотиватор для меня, хочу видеть ее на первом месте. Также за украинскую легенду – Олю Харлан. Конечно, за Олега Верняева, Жана Беленюка. И за Стаса Горуну, он тоже каратист с олимпийской лицензией. Уверена, что будем друг друга поддерживать".