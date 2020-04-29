Украинские спортсмены готовятся к полноценным тренировкам

Новости спорта:Украинские легкоатлеты планируют уже в мае возобновить полноценные тренировки.

Тренерский штаб Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) в ожидании, что вскоре карантин будет ослаблен, составил несколько проектов будущего календаря.

Так, при положительной динамике ситуации в стране с коронавирусом, уже в мае спортсмены смогут полноценно восстановить свои тренировки. Об этом сообщает пресс служба ФЛАУ.

"При положительной динамике ситуации в стране с коронавирусом уже в мае спортсмены смогут полноценно восстановить свои тренировки. Согласно замыслу тренерского штаба, позицию которого изложил главный тренер сборной Украины Вячеслав Тыртышник, до июля атлеты сосредоточатся на тренировочном процессе и восстановлении спортивной формы. В июле начнутся территориальные соревнования, в течение августа планируется провести все главные национальные чемпионаты во всех возрастных группах, а с середины сентября войти в привычный график и начать НТЗ уже в рамках подготовки к 2021 году, который обещает быть очень насыщенным", - говорится в сообщении.

Для экономии средств и минимизации контактов с третьими лицами чемпионаты Украины планируется проводить спаренными, то есть по два друг за другом, чтобы судьи и тренеры осуществляли меньше поездок.

Впрочем, в проект все время вносятся изменения. В частности, последние были связаны с отменой в Париже в конце августа чемпионата Европы по легкой атлетике. Вносят существенные коррективы в планы и проблемы с финансированием, которые возникли из-за существенного, на 78%, сокращения Правительством бюджета легкой атлетики (из-за мероприятий, которые ввело государство в связи с борьбой с коронавирусом).

Эти и другие актуальные вопросы и проблемы, возникшие в связи с карантином, обсудили вчера в формате видеоконференции руководители ФЛАУ и территориальных федераций. Следующая видеоконференция руководителей ФЛАУ и ТФЛА состоится 12 мая.

Напомним, с 12 марта в Украине ввели карантин в учебных заведениях и ряд других мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Кабинет министров принял решение о временном запрете въезда в Украину иностранцев и закрыл международные пассажирские сообщения. 25 марта чрезвычайную ситуацию ввели по всей Украине. Карантин продлили до 24 апреля. 2 апреля правительство приняло постановление об усилении "карантинных" ограничений. Таким образом, с 6 апреля в Украине карантин стал жестче, в частности запретили ходить по улицам более чем по двое и находиться в общественных местах без масок или респираторов. 22 апреля Кабинет министров продлил действие карантина до 11 мая 2020 года.