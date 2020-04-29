Биатлон: календарь сезона 2020/2021

Новости спорта:Международный союз биатлонистов (IBU) обнародовал развернутый календарь следующего Кубка мира.

Сезон стартует в конце ноября в финском Контиолахти, а завершится в марте в норвежском Хольменколлене. Всего в календаре запланировано 10 этапов, сообщает официальный сайт IBU.

Чемпионат мира-2021 пройдет в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля.

Кубок мира.

1-й этап (Контиолахти, Финляндия): 28 ноября - индивидуальная гонка (мужчины), индивидуальная гонка (женщины); 29 ноября - спринт (мужчины), спринт (женщины).

2-й этап (Эстерсунд, Швеция): 3 декабря - спринт (мужчины), спринт (женщины); 5 декабря - гонка преследования (мужчины), эстафета (женщины); 6 декабря - эстафета (мужчины), гонка преследования (женщины).

3-й этап (Хохфильцен, Австрия): 11 декабря - спринт (женщины), спринт (мужчины); 12 декабря - эстафета (женщины), гонка преследования (мужчины); 13 декабря - гонка преследования (женщины); 13 декабря - эстафета (мужчины).

4-й этап (Анси, Франция): 17 декабря - спринт (мужчины); 18 декабря - спринт (женщины); 19 декабря - гонка преследования (мужчины), гонка преследования (женщины); 20 декабря - масс-старт (мужчины), масс-старт (женщины).

5-й этап (Оберхоф, Германия): 7 января - спринт (женщины); 8 января - спринт (мужчины); 9 января - гонка преследования (женщины), гонка преследования (мужчины); 10 января - смешанная эстафета, сингл-микст.

6-й этап (Рупольдинг, Германия): 13 января - спринт (мужчины); 14 января - спринт (женщины); 15 января - эстафета (мужчины); 16 января - эстафета (женщины); 17 января - масс-старт (мужчины), масс-старт (женщины).

7-й этап (Антхольц, Италия): 21 января - индивидуальная гонка (женщины); 22 января - индивидуальная гонка (мужчины); 23 января - масс-старт (женщины), 23 января - эстафета (мужчины); 24 января - эстафета (женщины), 24 января - масс-старт (мужчины).

Чемпионат мира (Поклюка, Словения): 10 февраля - смешанная эстафета; 12 февраля - спринт (мужчины); 13 февраля - спринт (женщины); 14 февраля - гонка преследования (мужчины), 14 февраля - гонка преследования (женщины); 16 февраля - индивидуальная гонка (женщины); 17 февраля - индивидуальная гонка (мужчины); 18 февраля - сингл-микст; 20 февраля - эстафета (женщины), эстафета (мужчины); 21 февраля - масс-старт (женщины), масс-старт (мужчины).

8-й этап (Пекин, Китай): 26 февраля - эстафета (женщины); 27 февраля - эстафета (мужчины); 28 февраля - спринт (женщины), спринт (мужчины); 1 марта - гонка преследования (женщины), гонка преследования (мужчины).

9-й этап (Нове-Место, Чехия): 11 марта - спринт (мужчины); 12 марта - спринт (женщины), 13 марта - гонка преследования (мужчины), гонка преследования (женщины); 14 марта - смешанная эстафета, сингл-микст.

10-й этап (Хольменколлен, Норвегия): 18 марта - суперспринт (женщины), суперспринт (мужчины); 20 марта - спринт (женщины), спринт (мужчины); 21 марта - масс-старт (женщины), масс-старт (мужчины).