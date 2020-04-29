Велоспорт. Вуэльта в Нидерландах переносится на 2022 год

Новости спорта:Организаторы планируют провести Большой старт в Утрехте 2022 году.

Испанская шоссейная веломногодневка "Вуэльта" из-за ситуации с пандемией коронавируса отменила три стартовых этапа, которые должны были состояться в Нидерландах.

Организаторы надеются провести Большой старт в нидерландских городах в 2022 году, сообщает официальный сайт турнира.

"Выезд "Вуэльты" из Нидерландов намечался как большой летний праздник. Из-за ограничений безопасности стало невозможно провести гонку летом, а также возникли проблемы с организацией этапов в октябре. Мы предпочли отменить Большой старт", - сообщили в оргкомитете.

Ранее организаторы "Вуэльты Каталонии" приняли решение об отмене соревнований в 2020 году. Юбилейная 100-я веломногодневка состоится в конце марта 2021 года.