Биатлонный календарь но сезон-2020/21

Новости спорта:Биатлонный сезон пройдет с ноября по март, если ситуация с коронавирусом стабилизируется,

Стал известен календарь на Кубок и чемпионат мира по биатлону сезона-2020/21.

Сезон стартует в конце ноября в финском Контолахти, а завершится традиционно гонками в норвежском Хольменколлене в марте 2021 года.

Что касается чемпионата мира, то он пройдет в Поклюке с 10 по 21 февраля 2021 года в Поклюке. После него запланировано проведение китайского этапа Кубка мира на олимпийской трассе.

Календарь сезона-2020/2021 Кубка мира по биатлону

1-й этап, Контиолахти, Финляндия, 28–29 ноября.

28 ноября – индивидуальная гонка, мужчины

28 ноября – индивидуальная гонка, женщины

29 ноября – спринт, мужчины

29 ноября – спринт, женщины

2-й этап, Эстерсунд, Швеция, 3–6 декабря.

3 декабря – спринт, мужчины

3 декабря – спринт, женщины

5 декабря – гонка преследования, мужчины

5 декабря – эстафета, женщины

6 декабря – эстафета, мужчины

6 декабря – гонка преследования, женщины

3-й этап, Хохфильцен, Австрия, 11–13 декабря.

11 декабря – спринт, женщины

11 декабря – спринт, мужчины

12 декабря – эстафета, женщины

12 декабря – гонка преследования, мужчины

13 декабря – гонка преследования, женщины

13 декабря – эстафета, мужчины

4-й этап, Анси, Франция, 17–20 декабря.

17 декабря – спринт, мужчины

18 декабря – спринт, женщины

19 декабря – гонка преследования, мужчины

19 декабря – гонка преследования, женщины

20 декабря – масс-старт, мужчины

20 декабря – масс-старт, женщины

5-й этап, Оберхоф, Германия, 7–10 января.

7 января – спринт, женщины

8 января – спринт, мужчины

9 января – гонка преследования, женщины

9 января – гонка преследования, мужчины

10 января – смешанная эстафета

10 января – сингл-микст

6-й этап, Рупольдинг, Германия, 13–17 января.

13 января – спринт, мужчины

14 января – спринт, женщины

15 января – эстафета, мужчины

16 января – эстафета, женщины

17 января – масс-старт, мужчины

17 января – масс-старт, женщины

7-й этап, Антхольц, Италия, 21–24 января.

21 января – индивидуальная гонка, женщины

22 января – индивидуальная гонка, мужчины

23 января – масс-старт, женщины

23 января – эстафета, мужчины

24 января – эстафета, женщины

24 января – масс-старт, мужчины

Чемпионат мира, Поклюка, Словения, 10–21 февраля.

10 февраля – смешанная эстафета

12 февраля – спринт, мужчины

13 февраля – спринт, женщины

14 февраля – гонка преследования, мужчины

14 февраля – гонка преследования, женщины

16 февраля – индивидуальная гонка, женщины

17 февраля – индивидуальная гонка, мужчины

18 февраля – сингл-микст

20 февраля – эстафета, женщины

20 февраля – эстафета, мужчины

21 февраля – масс-старт, женщины

21 февраля – масс-старт, мужчины

8-й этап, Пекин, Китай, 26 февраля – 1 марта.

26 февраля – эстафета, женщины

27 февраля – эстафета, мужчины

28 февраля – спринт, женщины

28 февраля – спринт, мужчины

1 марта – гонка преследования, женщины

1 марта – гонка преследования, мужчины

9-й этап, Нове-Место, Чехия, 11–14 марта.

11 марта – спринт, мужчины

12 марта – спринт, женщины

13 марта – гонка преследования, мужчины

13 марта – гонка преследования, женщины

14 марта – смешанная эстафета

14 марта – сингл-микст

10-й этап, Хольменколлен, Норвегия, 18–21 марта.

18 марта – суперспринт, женщины

18 марта – суперспринт, мужчины

20 марта – спринт, женщины

20 марта – спринт, мужчины

21 марта – масс-старт, женщины

21 марта – масс-старт, мужчины