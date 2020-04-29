Биатлонный календарь но сезон-2020/21

Стал известен календарь на Кубок и чемпионат мира по биатлону сезона-2020/21.
Сезон стартует в конце ноября в финском Контолахти, а завершится традиционно гонками в норвежском Хольменколлене в марте 2021 года.
Что касается чемпионата мира, то он пройдет в Поклюке с 10 по 21 февраля 2021 года в Поклюке. После него запланировано проведение китайского этапа Кубка мира на олимпийской трассе.
Календарь сезона-2020/2021 Кубка мира по биатлону
1-й этап, Контиолахти, Финляндия, 28–29 ноября.
28 ноября – индивидуальная гонка, мужчины
28 ноября – индивидуальная гонка, женщины
29 ноября – спринт, мужчины
29 ноября – спринт, женщины
2-й этап, Эстерсунд, Швеция, 3–6 декабря.
3 декабря – спринт, мужчины
3 декабря – спринт, женщины
5 декабря – гонка преследования, мужчины
5 декабря – эстафета, женщины
6 декабря – эстафета, мужчины
6 декабря – гонка преследования, женщины
3-й этап, Хохфильцен, Австрия, 11–13 декабря.
11 декабря – спринт, женщины
11 декабря – спринт, мужчины
12 декабря – эстафета, женщины
12 декабря – гонка преследования, мужчины
13 декабря – гонка преследования, женщины
13 декабря – эстафета, мужчины
4-й этап, Анси, Франция, 17–20 декабря.
17 декабря – спринт, мужчины
18 декабря – спринт, женщины
19 декабря – гонка преследования, мужчины
19 декабря – гонка преследования, женщины
20 декабря – масс-старт, мужчины
20 декабря – масс-старт, женщины
5-й этап, Оберхоф, Германия, 7–10 января.
7 января – спринт, женщины
8 января – спринт, мужчины
9 января – гонка преследования, женщины
9 января – гонка преследования, мужчины
10 января – смешанная эстафета
10 января – сингл-микст
6-й этап, Рупольдинг, Германия, 13–17 января.
13 января – спринт, мужчины
14 января – спринт, женщины
15 января – эстафета, мужчины
16 января – эстафета, женщины
17 января – масс-старт, мужчины
17 января – масс-старт, женщины
7-й этап, Антхольц, Италия, 21–24 января.
21 января – индивидуальная гонка, женщины
22 января – индивидуальная гонка, мужчины
23 января – масс-старт, женщины
23 января – эстафета, мужчины
24 января – эстафета, женщины
24 января – масс-старт, мужчины
Чемпионат мира, Поклюка, Словения, 10–21 февраля.
10 февраля – смешанная эстафета
12 февраля – спринт, мужчины
13 февраля – спринт, женщины
14 февраля – гонка преследования, мужчины
14 февраля – гонка преследования, женщины
16 февраля – индивидуальная гонка, женщины
17 февраля – индивидуальная гонка, мужчины
18 февраля – сингл-микст
20 февраля – эстафета, женщины
20 февраля – эстафета, мужчины
21 февраля – масс-старт, женщины
21 февраля – масс-старт, мужчины
8-й этап, Пекин, Китай, 26 февраля – 1 марта.
26 февраля – эстафета, женщины
27 февраля – эстафета, мужчины
28 февраля – спринт, женщины
28 февраля – спринт, мужчины
1 марта – гонка преследования, женщины
1 марта – гонка преследования, мужчины
9-й этап, Нове-Место, Чехия, 11–14 марта.
11 марта – спринт, мужчины
12 марта – спринт, женщины
13 марта – гонка преследования, мужчины
13 марта – гонка преследования, женщины
14 марта – смешанная эстафета
14 марта – сингл-микст
10-й этап, Хольменколлен, Норвегия, 18–21 марта.
18 марта – суперспринт, женщины
18 марта – суперспринт, мужчины
20 марта – спринт, женщины
20 марта – спринт, мужчины
21 марта – масс-старт, женщины
21 марта – масс-старт, мужчины