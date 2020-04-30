Magnus Carlsen Invitational: определены полуфиналисты

Новости спорта:Определились полуфиналисты шахматного онлайн-турнира Magnus Carlsen Invitational.

На международном онлайн-турнире с шахмат Magnus Carlsen Invitational с призовым фонду 250 тысяч долларов завершились заключительные матчи предпоследнего, шестого тура.

Представитель США Хикару Накамура на тай-брейке ("армагеддон") обыграл китайца Дин Лиженя - 3:2 (счет в матче 2:1), а Каруана (США) взял верх над французом Максимом Вашье-Лагравом - 2,5:1,5 (счет в матче 3:0).

Напомним, на старте 6-го тура инициатор соревнований чемпион мира норвежец Магнус Карлсен накануне на тай-брейке ("армагеддон") победил россиянина Яна Непомнящего - 3:2 (счет в матче 2:1), а иранец Алиреза Фирузджа взял верх над голландцем Аниш Гири - 2,5:1,5 (счет в матче 3:0).

Положение участников: Карлсен - 13 очков, Накамура - 13, Каруана - 13, Дин Лижень - 12, Непомнящий - 6, Фирузджа - 6, Вашье-Лаграв - 5, Гири - 4.

Первая четверка досрочно обеспечила себе выход в полуфинал.

В заключительном, 7-м туре сойдутся: Дин Лижень - Карлсен, Непомнящий - Фирузджа, Вашье-Лаграв - Накамура, Гири - Каруана.

Напомним, что соперники играют между собой матчи из четырех партий в рапид (по 15 минут + 10 секунд на каждый дальнейший ход) и победитель каждого получает 3 очка. При равном счете (2:2) играет "армагеддон". В этом случае победитель получает 2 очка, проигравший - 1. По результатам кругового турнира определится четверка полуфиналистов, которая сыграет в нокаут-финале. Полуфинал, финал и матч за третье место разыгрываются в том же порядке.