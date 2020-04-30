Скачать
Четверг, 30.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Определился второй финалист Кубка Беларуси
Определился второй финалист Кубка Беларуси
Кличко пошутил, что три года назад позволил Энтони Джошуа победить себя
Кличко пошутил, что три года назад позволил Энтони Джошуа победить себя
Перенос Олимпиады в Токио будет стоить МОК сотни миллионов долларов
Перенос Олимпиады в Токио будет стоить МОК сотни миллионов долларов
Украинская баскетболистка возглавила символическую сборную Евролиги
Украинская баскетболистка возглавила символическую сборную Евролиги

Magnus Carlsen Invitational: определены полуфиналисты

Magnus Carlsen Invitational: определены полуфиналисты
07:15 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Определились полуфиналисты шахматного онлайн-турнира Magnus Carlsen Invitational.

На международном онлайн-турнире с шахмат Magnus Carlsen Invitational с призовым фонду 250 тысяч долларов завершились заключительные матчи предпоследнего, шестого тура.

Представитель США Хикару Накамура на тай-брейке ("армагеддон") обыграл китайца Дин Лиженя - 3:2 (счет в матче 2:1), а Каруана (США) взял верх над французом Максимом Вашье-Лагравом - 2,5:1,5 (счет в матче 3:0).

Напомним, на старте 6-го тура инициатор соревнований чемпион мира норвежец Магнус Карлсен накануне на тай-брейке ("армагеддон") победил россиянина Яна Непомнящего - 3:2 (счет в матче 2:1), а иранец Алиреза Фирузджа взял верх над голландцем Аниш Гири - 2,5:1,5 (счет в матче 3:0).

Положение участников: Карлсен - 13 очков, Накамура - 13, Каруана - 13, Дин Лижень - 12, Непомнящий - 6, Фирузджа - 6, Вашье-Лаграв - 5, Гири - 4.

Первая четверка досрочно обеспечила себе выход в полуфинал.

В заключительном, 7-м туре сойдутся: Дин Лижень - Карлсен, Непомнящий - Фирузджа, Вашье-Лаграв - Накамура, Гири - Каруана.

Назван лучший футболист XXI века

Напомним, что соперники играют между собой матчи из четырех партий в рапид (по 15 минут + 10 секунд на каждый дальнейший ход) и победитель каждого получает 3 очка. При равном счете (2:2) играет "армагеддон". В этом случае победитель получает 2 очка, проигравший - 1. По результатам кругового турнира определится четверка полуфиналистов, которая сыграет в нокаут-финале. Полуфинал, финал и матч за третье место разыгрываются в том же порядке.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Шахматы, Магнус Карлсен, Новости спорта, Magnus Carlsen Invitational.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гусев: В ближайшее время я бы не хотел тренировать Динамо
02 Джошуа назвал бой мечты
03 Мбаппе назвал своих кумиров детства
04 Определился второй финалист Кубка Беларуси
05 Динамо Милевского пробилось в финал Кубка Беларуси
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь