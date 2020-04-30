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Украинские хоккеисты в Северной Америке: трейлер фильма (Видео)

Украинские хоккеисты в Северной Америке: трейлер фильма (Видео)
12:30 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Появился трейлер фильма об украинских хоккеистах в Северной Америке.

Появился трейлер документального фильма UKE - the Untold story of Hockey Legends ("UKE - нерассказанная история хоккейных легенд") об украинских хоккеистах в Северной Америке.

Планируемая дата релиза - осень 2020 года. Об этом сообщается на странице ленты в Facebook.

"Эту национальность в Северной Америке называют Ukrainians или коротко UKE. Летопись плотного проживания данного народа с народами континента настолько длинная, как сама статистика.

В узкой спортивной отрасли - игре клюшкой и шайбой на льду, которую называют "гакивкой", по-американски - гоккеем, существует традиция: наносить фамилии победителей Кубка Стэнли на сам трофей в виде инкрустаций. Анализ перечней таких имен более чем за 100 лет дал неожиданный результат. Рядом с потомками британцев и французов, основателями страны США и Канады, большую часть по численности составляет национальность UKE", - говорится в сообщении.

Героями фильма стали Брюс Драйвер, Владимир Грецкий, Иван Грецкий, Джерри Савчук, Джефф Чикрун, Эдди Шах, Эрик Нестеренко, Иван Буцык, Келли Груди, Кен Данейко, Орест Киндрачук, Руслан Федотенко.

Назван лучший футболист XXI века

Фильм снят при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, Министерства культуры и информационной политики Украины, а также компании Meest.

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Хоккей, Новости спорта, Новости хоккея, UKE.
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