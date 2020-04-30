Уайт: Я не особо уверен, что бой Нурмагомедова и Фергюсона состоится

Новости спорта:Уайт не стал обнадеживать болельщиков.

Президент UFC Дана Уайт высказался о возможном поединке между чемпионом промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова и американцем Тони Фергюсоном.

"Я не особо уверен, что бой Нурмагомедова и Фергюсона состоится в 2020-м. Боюсь того, что будет дальше, если мы попытаемся сделать это снова", - ответил Уайт фанату в Reddit.

Напомним, что легковесы должны были встретиться в апреле, однако Хабиб из-за карантина не смог вылететь из России. Нурмагомедова в поединке заменит Джастин Гэтжи.

Ранее сообщалось, что бой Фергюсона и Гэтжи состоится в рамках турнира UFC 249, который перенесли на 9 мая.