Определились полуфиналисты Magnus Carlsen Invitational

Новости спорта:Стали известны пары 1/2 финала шахматного онлайн-турнира Magnus Carlsen Invitational.

На международном онлайн-турнире по шахматам Magnus Carlsen Invitational с призовым фондом 250 тысяч долларов завершились матчи заключительного, седьмого тура, по итогам которых определились полуфинальные пары соревнований.

Инициатор онлайн-турнира чемпион мира норвежец Магнус Карлсен проиграл китайцу Дин Лижэню - 1:3 (счет в матче 0:3), голландец Аниш Гири обыграл Фабиано Каруану (США) - 2,5:1,5 (счет в матче 3:0), россиянин Ян Непомнящий на тай-брейке ("армагеддон") победил иранца Алиреза Фирузджу - 3:2 (счет в матче 2:1), а Хикару Накамура (США) и на тай-брейке ("армагеддон") взял верх над французом Максимом Вашье-Лагравом - 3:2 (счет в матче 2:1).

Итоговое турнирное положение после преварительных круговых соревнований: Накамура - 15 очков, Дин Лижэнь - 15 Карлсен - 13, Каруана - 13, Непомнящий - 8, Гири - 7, Фирузджа - 7, Вашье-Лаграв - 6.

Первая четверка досрочно обеспечила себе выход в полуфинал.

В полуфиналах встретятся: Накамура - Каруана и Дин Лижэнь - Карлсен.

Напомним, что соперники по круговой системе играли между собой матчи из четырех партий в рапид (по 15 минут + 10 секунд на каждый дальнейший ход) и победитель каждого получал 3 очка. При равном счете (2:2) играли "армагеддон". В этом случае победитель получал 2 очка, проигравший - 1. По результатам кругового турнира определилась четверка полуфиналистов, которая сыграет в нокаут-финале. Полуфинал, финал и матч за третье место разыгрываются в том же порядке.