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Харлан: Я думала о том, чтобы закончить перед Рио

Харлан: Я думала о том, чтобы закончить перед Рио
08:38 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Украинская саблистка хочет выиграть еще больше медалей.

Многократная чемпионка мира по фехтования на саблях и победительница Олимпиады-2008 Ольга Харлан рассказала, что раздумывала над завершением карьеры после Игр-2014 в Рио-де-Жанейро.

"Все говорят, что мне не хватает только золота Олимпиады (Ольга выигрывала золото в командном первенстве, но не в личном, - прим. ред.). Все ждут именно это, но я могу сказать, что я не гонюсь за золотом. Я гонюсь за любой медалью Олимпийских игр.

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У меня есть две бронзы и для меня они золотые. Фехтовать за бронзу это очень страшно. Я думала о том, чтобы закончить перед Рио, но Олимпийские игры поменяли кардинально мою жизнь. У меня есть 4 медали с Олимпиад, но мне хочется еще больше. Я желаю собрать большую коллекцию медалей", - рассказала она в Instagram Международной федерации фехтования.

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Все по теме:

Олимпиада, Фехтование, Рио-де-Жанейро, Ольга Харлан, ОИ 2014.
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