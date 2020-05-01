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Левченко о важности конкуренции в спорте

Левченко о важности конкуренции в спорте
10:20 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Украинская прыгунья в высоту рассказала о важности конкуренции в спорте.

22-летняя украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко поделилась мнением о важности конкуренции в спорте.

«Конкуренция — один из крупнейших раздражителей и наиболее быстрая мотивация. Она действует моментально, а не как книга по поиску мотивации или лекция на эту тему. В конкуренции нужно быстро принимать решение: пока ты будешь искать мотивацию, соперницы становятся сильнее и идут к своим целям.

В профессиональном спорте конкуренция есть всегда, и это круто! Если у тебя сильные соперники, смешно сидеть и ждать, пока они исчезнут или пойдут на пенсию. Кто-то уходит, кто-то прогрессирует, где-то зажигаются новые звезды — это естественный процесс, который делает спорт настолько интересным, потому что ты постоянно кокурируешь.

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Не надо надеяться, что конкуренция исчезнет. Это работает наоборот: всегда лучше иметь кого-то конкурентного, иногда даже проигрывать, но расти вместе, чем выигрывать все без достойного сопротивления. В украинских женских прыжках в высоту конкуренция очень серьезная. На чемпионате Украины для попадания в призы нужно показывать высокие результаты. В то же время есть страны, где девушки выходят, делают один прыжок, и все, они — чемпионки. Поверьте, им сложнее», — считает Левченко.

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Легкая атлетика, Олимпиада, НОК Украины, Юлия Левченко.
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