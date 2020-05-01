27-летний олимпийский чемпион попался на допинге

Новости спорта:Олимпийский чемпион по тяжёлой атлетике Нурудинов дисквалифицирован за допинг.

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал виновным 27-летнего тяжелоатлета из Узбекистана Руслана Нурудинова в применении допинга. Такое решение было принято судом после перепроверки допинг-проб спортсмена, взятых на Олимпиаде в Лондоне-2012. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

По информации CAS, в анализах спортсмена обнаружен запрещённый препарат туринабол. Дисквалификация 28-летнего Нурудинова отсчитывается с 18 декабря 2018 года и действует до 17 декабря 2020-го.

Нурудинов является олимпийским чемпионом Рио-де-Жанейро-2016. На Олимпиаде в Лондоне он остановился в шаге от медалей, став четвёртым в своей весовой категории. Также Руслан является чемпионом мира и двукратным победителем Азиатских игр.