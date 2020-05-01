Юрай Санитра возглавил обе сборные Украины по биатлону

Новости спорта:Также стали известны имена помощников словацкого специалиста в сборной.

После долгих разговоров и дискуссий касательно кандидатуры главного тренера сборной Украины, Федерация биатлона приняла окончательное решение. Тренерский штаб обеих команд возглавит словацкий специалист Юрай Санитра, ранее 4 года работавший с мужчинами.

Эту информацию XSPORT подтвердил президент Федерации Владимир Брынзак.

Помощниками Санитры по мужской команде станут Алексей Кравченко и Роман Прима, ранее работавший с командой «Б». В женской сборной вместе с Санитрой будут работать Игорь Ященко и Александр Беланенко.

Тренировать мужскую команду "Б", как и предполагалось, будет Николай Зоц, женскую возглавит Илья Лопухов.

Также сообщается, что в основную мужскую команду войдут 7 спортсменов, а в женской будут работать 5 биатлонисток. Подробные составы команд совсем скоро появятся на нашем сайте.