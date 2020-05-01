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Бойцы UFC 249 каждый день будут проходить медицинские тесты

Бойцы UFC 249 каждый день будут проходить медицинские тесты
19:55 Сегодня Телеграф xsport Фото: Инстаграм

Новости спорта:Турнир состоится 9 мая

Участники карда турнира UFC 249 будут находиться под постоянным присмотром врачей во избежание заражения коронавирусом, сообщает MMA Fighting.

При прибытии в отель спортсмены со своей командой пройдут обязательный медицинский осмотр и сдадут тест. Бойцам необходимо проходить осмотры каждый день нахождения в отеле. Вход в гостиницу для всех за исключением секундантов будет строго запрещен.

Каждому бойцу, участвующему в соревнованиях, буду предоставлены свои индивидуальные тренировочные залы. В каждом номере будут тренировочные коврики, дезинфицирующие средства и персональная сауна.

Напомним, Дональд Серроне хочет поставить новый рекорд UFC

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MMA, Смешанные единоборства, UFC.
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