Бойцы UFC 249 каждый день будут проходить медицинские тесты

Новости спорта:Турнир состоится 9 мая

Участники карда турнира UFC 249 будут находиться под постоянным присмотром врачей во избежание заражения коронавирусом, сообщает MMA Fighting.

При прибытии в отель спортсмены со своей командой пройдут обязательный медицинский осмотр и сдадут тест. Бойцам необходимо проходить осмотры каждый день нахождения в отеле. Вход в гостиницу для всех за исключением секундантов будет строго запрещен.

Каждому бойцу, участвующему в соревнованиях, буду предоставлены свои индивидуальные тренировочные залы. В каждом номере будут тренировочные коврики, дезинфицирующие средства и персональная сауна.

Напомним, Дональд Серроне хочет поставить новый рекорд UFC.