Бойцы UFC 249 каждый день будут проходить медицинские тесты

Участники карда турнира UFC 249 будут находиться под постоянным присмотром врачей во избежание заражения коронавирусом, сообщает MMA Fighting.
При прибытии в отель спортсмены со своей командой пройдут обязательный медицинский осмотр и сдадут тест. Бойцам необходимо проходить осмотры каждый день нахождения в отеле. Вход в гостиницу для всех за исключением секундантов будет строго запрещен.
Каждому бойцу, участвующему в соревнованиях, буду предоставлены свои индивидуальные тренировочные залы. В каждом номере будут тренировочные коврики, дезинфицирующие средства и персональная сауна.