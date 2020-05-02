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Аж на три года: Всемирные пляжные игры перенесены

Аж на три года: Всемирные пляжные игры перенесены
19:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта:АНОК отложила Всемирные пляжные игры до 2023 года.

Международная Ассоциация национальных олимпийских комитетов (АНОК), в которую входят НОКи 206 стран, первой из крупнейших международных спортивных организаций перенесла свой комплексный турнир аж на 2023 год.

Об этом сообщается на официальном сайте АНОК.

Игры, их планировалось проводить раз в два года, должны были пройти в 2021-м. Но именно летом будущего года планируется провести Олимпиаду в Токио.

"В 2022 -м Пекин ждет зимние Олимпийские игры. "Втиснуться" в календарь очень сложно, да и многие ли города захотят после серьезных потрясения взять на себя смелость пригласить Мировые пляжные игры. И Исполком АНОК даже задумался над тем, не стоит ли организовывать эти крупные комплексные состязания раз в четыре года", - сообщили в Ассоциации.

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Программа напоминает олимпийскую, включая в себя и специфические водные дисциплины. Это борьба, карате, пляжные футбол, волейбол, гандбол и теннис, баскетбол 3х3, езда на велосипеде ВМХ, аквафлон, боулдеринг плюс водная специфика - вейкбординг, кайтсерфинг, серфинг и плавание на открытой воде.

Первые Всемирные пляжные игры принял в 2019-м Катар. В Дохе в неофициальном командном зачете победили испанцы. Сборная Украины (1 "серебро", 2 "бронзы") вошла в топ-20 общекомандного зачета.

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Олимпиада, АНОК, Всемирные пляжные игры.
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