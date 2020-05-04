Украинская "русалка" - рекордсменка мира по фридайвингу

Харьковчанку Наталью Жаркову смело можно назвать «украинской русалкой», ведь с самого детства девушка была увлечена водой и всем, что с ней связано. Стройная блондинка с семи лет посещала бассейн и профессионально занималась плаванием, а провалив экзамены в архитектурный институт, отправилась работать спасателем.
В 2008 году Жаркова открыла для себя фридайвинг и уже на своем первом чемпионате мира установила целых три национальных рекорда.
На данный момент, красавица-спортсменка является шестикратной рекордсменкой мира и останавливаться на достигнутом не собирается.