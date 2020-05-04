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Украинская "русалка" - рекордсменка мира по фридайвингу

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Украинская "русалка" - рекордсменка мира по фридайвингу
14:02 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта:Шестикратная рекордсменка мира по фридайвингу Наталья Жаркова, покоряющая своей внешностью.

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    Харьковчанку Наталью Жаркову смело можно назвать «украинской русалкой», ведь с самого детства девушка была увлечена водой и всем, что с ней связано. Стройная блондинка с семи лет посещала бассейн и профессионально занималась плаванием, а провалив экзамены в архитектурный институт, отправилась работать спасателем.

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    В 2008 году Жаркова открыла для себя фридайвинг и уже на своем первом чемпионате мира установила целых три национальных рекорда.

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    На данный момент, красавица-спортсменка является шестикратной рекордсменкой мира и останавливаться на достигнутом не собирается.

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Новости спорта, Фридайвинг, Наталья Жаркова.
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