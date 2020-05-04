Украинская "русалка" - рекордсменка мира по фридайвингу

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Харьковчанку Наталью Жаркову смело можно назвать «украинской русалкой», ведь с самого детства девушка была увлечена водой и всем, что с ней связано. Стройная блондинка с семи лет посещала бассейн и профессионально занималась плаванием, а провалив экзамены в архитектурный институт, отправилась работать спасателем.