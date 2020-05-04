Легкая атлетика: Магучих - Заслуженный мастер спорта Украины

Новости спорта:Она стала лучшей легкоатлеткой Украины по итогам прошлого года.

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих получила звание Заслуженного мастера спорта Украины — наивысшую спортивную награду страны.

До этого Владимир Зеленский назначил ряду украинских спортсменов, среди которых и Магучих, президентскую стипендию.

Ранее Магучих выиграла турнир в Котбусе, покорив высоту в 1,98 метра. Также в 2020 году до приостановки соревнований легкоатлетка выиграла турнир в Глазго.

В сентябре прошлого года Магучих завоевала серебро чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе. Украинка установила новый личный рекорд, покорив отметку в 2,04 метра.

В начале февраля Федерация легкой атлетики Украины признала Ярославу Магучих лучшей легкоатлеткой года.