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Сегодня стартует онлайн Кубок наций по шахматам

Сегодня стартует онлайн Кубок наций по шахматам
10:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: fide.com

Новости спорта:5 мая стартует он-лайн турнир под руководством ФИДЕ и Европейского шахматной союза под названием Кубок наций.

а победу будут соревноваться шесть команд, за которые выступят трое основных участников-мужчин и одна женщина. Команды также имеют по одному запасному у мужчин и женщин. Предлагаем вашему вниманию составы коллективов.

Команда Остального мира: Теймур Раджабов (Азербайджан), Алиреза Фирузжа (иранец, который выступает под флагом ФИДЕ), Басем Амин (Египет), Мария Музычук (Украина). Запасные: Хорхе Кори (Перу), Динара Савдуакасова (Казахстан). Капитан - президент ФИДЕ Аркадий Дворкович.

Сборная Европы Максим Вашье-Лаграв (Франция), Левон Аронян (Врмения), Аниш Гири (Нидерланды), Мария Музычук (Украина).

Запасные: Ян-Кшиштоф Дуда (Польша), Нана Дзагнидзе (Грузия). Капитан - Гарри Каспаров.

США: Фабиано Каруана, Хикару Накамура, Уэсли Со, Ирина Круш.

Запасные: Леньер Домингес, Анна Затонских. Капитан - Джон Дональдсон.

Китай: Дин Лижень, Ван Хао, Вэй И, Хоу Ифань.

Запасные: Юй Яньи, Цзюй Вэньцзюй. Капитан - Е Цзянчуань.

Россия: Ян Непомнящий, Владислав Артемьев, Сергей Карякин, Александр Горячкина.

Запасные - Дмитрий Андрейкин, Ольга Гиря. Капитан - Александр Мотылев.

Индия: Виши Ананд, видить Гужрати, Пентал Харикришна, Хампи Конеру.

Запасные: Адибан Баскаран, Харика Дронавалли. Капитан - Владимир Крамник.

Жеребьевка дало такие резуоттаты: 1. Европа. 2. Китай. 3. Индия. 4. США. 5. Остальной мир. 6. Россия. В первом раунде встретятся команды сборных Европы и России, Китая и Остального мира, а также Индии и США.

Контроль времени: 25 минут на всю партию плюс 10 секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого. Сборные сыграют в два круга. Два лучших коллектива встретятся в финале и разыграют главный приз. В случае ничейного итога финальной встречи победителем объявят команду, в которой были высокие показатели в 10-ти турах кругового турнира.

Каждая команда получает стартовые деньги - по 24 тысяч американских долларов. Кроме того, победители получат еще 24 тысячи, а вторые призеры - 12 тысяч.

Каждый день первая партия начнется в 17.00 по киевскому времени, давторая - в 18.30.

Теперь немного поговорим о шансах. Явных фаворитов, очевидно, нет. Некоторые специалисты отдают предпочтение китайцам, у которых даже чемпионка мира выступает как запасная. Составы сборных Европы, США и Остального мира тоже выглядят достаточно мощно. Конечно, нельзя не считаться и со сборными России и Индии.

Теперь относительно составов команд. Не играет чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, который мог бы возглавить европейский и мировой коллективы. Впрочем по составу команд возникают определенные вопросы. Почему, например, за сборную Европы не пригласили украинца Антона Коробова, который имеет пятый рапид-рейтинг в мире? А в сборной России мы не видим Даниила Дубова, экс-чемпиона мира по быстрым шахматам, а также Александра Грищука? Однако есть одиозный Карякин. Верноподданство власти, конечно, открывает ему путь в команду.

У некоторых может вызвать вопрос, почему же Крамник стал капитаном сборной Индии. А дело в том, что Владимир тренирует молодых шахматистов этой страны. К тому же, его называют не капитаном, а консультантом. Но это то же самое, только вид сбоку.

Очень силен турнир женщин. Здесь и Хоу Ифань и Конеру, и Горячкина, наши сестры Музычук, а также Круш, которая недавно переболела коронавирусом. Конечно, мы надеемся, что наши сестры Музычук, хотя они и выступают за разные команды, покажут сильную игру.

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Шахматы, ФИДЕ, Новости спорта, Мария Музычук.
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