UFC возвращается: прогноз на главный бой 9 мая

Новости спорта:Несмотря на все карантинные ограничения, нас все же ожидает скорое возвращение большого спорта.

Уже 10 мая в 7:00 по Киеву Тони Фергюсон встретится с Джастином Гейджи во Флориде. На кону пояс временного чемпиона UFC в легком весе.

Обоих бойцов можно назвать любимцами публики из-за их яркого стиля ведения поединков. В бою сложно отдать кому-то явное предпочтение, но небольшое преимущество на стороне Фергюсона. Тони не проигрывал уже восемь лет и сейчас аналитики Parimatch дают ему 61% на победу. Он готовился к серьезному поединку с Нурмагомедовым, поэтому в отличной форме. Гейджи, как и Хабиб, также является борцом, но в последнее время все реже использует эти навыки, став при этом эффективным нокаутером.

Кстати, у Джастина и Хабиба один агент. Поэтому, не исключено, что Гейджи раньше остальных знал о планах Нурмагомедова не лететь в США и мог лучше подготовиться к встрече с Фергюсоном. Хотя, полноценного тренировочного лагеря накануне чемпионского пятираундового поединка у него не было. Поэтому в поздних раундах у Джастина могут возникнуть проблемы, ведь Тони отличается завидной выносливостью и постоянно наращивает темп в течении поединка. Также Фергюсон наносит много ударов, не особо при этом уставая. К тому же всегда сложно предсказать, как именно будет бить Тони. Вместе с этим у него не лучшая защита и он много пропускает. А пропущенные удары от Гейджи будут очень ощутимыми.

В партере Фергюсон также будет выглядеть убедительней. Но перевести на канвас опытного борца непросто и, скорее всего, поединок пройдет в стойке, что должно устроить обоих. Гейджи наиболее опасен в первых раундах, он вполне может вырубить своего соперника. Но если бой затянется, его шансы на победу резко упадут.

В файткарде UFC 249 также будет множество интересных поединков. С детальным расписанием можно ознакомиться здесь.