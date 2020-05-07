Олег Верняев и Марина Бех-Романчук онлайн в Breakfast with Champions

Новости спорта:8 мая в 11:30 состоится третья встреча со спортсменами в рамках проекта «Breakfast with Champions» от TM Parimatch.

Мы расширяем формат и на этот раз пообщаемся с олимпийскими надеждами нашей страны, титулованными звездами спорта.

Олег Верняев — украинский гимнаст, олимпийский чемпион Рио-2016, чемпион мира 2014 года, шестикратный чемпион Европы, двукратный чемпион Европейских игр. Марина Бех-Романчук — украинская легкоатлетка, участница летних Олимпийских игр 2016 года, серебряный призер чемпионата мира-2019 и чемпионата Европы-2018, чемпионка Универсиады-2019.

О чем пойдет речь ?

Карантин — сложный период для каждого, особенно для атлетов, ведь они привыкли к постоянным физическим нагрузкам и плотному графику тренировок. Как ограничения повлияли на жизнь спортсменов? Чем они занимаются и как поддерживают соревновательные кондиции? Как влияет на олимпийцев перенос главного старта четырехлетия? Все это и многое другое — в проекте «Breakfast with Champions».

Модератор мероприятия —известный спортивный комментатор Александр Гливинский.

Зрители и журналисты приглашаются к активному участию в эфире. Во время трансляции пишите свои вопросы к гостям и узнавайте все самое интересное в прямом эфире!