Скачать
Четверг, 07.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Украинские футболисты будут сдавать тест на коронавирус перед каждым матчем
Украинские футболисты будут сдавать тест на коронавирус перед каждым матчем
Пауло Дибала вылечился от коронавируса
Пауло Дибала вылечился от коронавируса
Усика и Ломаченко включили в базу Миротворца
Усика и Ломаченко включили в базу Миротворца
Еще один клуб сжег траву на стадионе (Фото)
Еще один клуб сжег траву на стадионе (Фото)

Олег Верняев и Марина Бех-Романчук онлайн в Breakfast with Champions

Олег Верняев и Марина Бех-Романчук онлайн в Breakfast with Champions
13:40 Сегодня Телеграф

Новости спорта:8 мая в 11:30 состоится третья встреча со спортсменами в рамках проекта «Breakfast with Champions» от TM Parimatch.

Мы расширяем формат и на этот раз пообщаемся с олимпийскими надеждами нашей страны, титулованными звездами спорта.

Олег Верняев — украинский гимнаст, олимпийский чемпион Рио-2016, чемпион мира 2014 года, шестикратный чемпион Европы, двукратный чемпион Европейских игр. Марина Бех-Романчук — украинская легкоатлетка, участница летних Олимпийских игр 2016 года, серебряный призер чемпионата мира-2019 и чемпионата Европы-2018, чемпионка Универсиады-2019.

О чем пойдет речь ?

Карантин — сложный период для каждого, особенно для атлетов, ведь они привыкли к постоянным физическим нагрузкам и плотному графику тренировок. Как ограничения повлияли на жизнь спортсменов? Чем они занимаются и как поддерживают соревновательные кондиции? Как влияет на олимпийцев перенос главного старта четырехлетия? Все это и многое другое — в проекте «Breakfast with Champions».

Модератор мероприятия —известный спортивный комментатор Александр Гливинский.

Зрители и журналисты приглашаются к активному участию в эфире. Во время трансляции пишите свои вопросы к гостям и узнавайте все самое интересное в прямом эфире!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Олег Верняев, Марина Бех-Романчук, Breakfast with Champions.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Еще один клуб сжег траву на стадионе (Фото)
02 В Италии врач, которая борется с коронавирусом, нанесла на халат надпись "Шева"
03 Беллью рассказал о силе удара Усика
04 Ломаченко: Наступил момент, когда стало понятно, что я не такой весь молодец
05 Беллью о бое Усик - Чисора: Это вопрос жизни и смерти
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь