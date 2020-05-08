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В НХЛ могут расширить число участников плей-офф

В НХЛ могут расширить число участников плей-офф
13:23 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Это избавит от необходимости доигрывать регулярный чемпионат.

Комитет НХЛ по возвращению в игру провел заседание, обсудив различные варианты проведения плей-офф в нынешнем сезоне.

Были рассмотрены варианты с классическими 16 командами в плей-офф, а также 20 и 24 командами.

При этом, все более популярным становится вариант с расширением числа участников плей-офф до 24 команд. Это даст возможность играть в матчах на выбывание командам, которые не являлись претендентами на выход в плей-офф.

Подобное развитие событий может избавить НХЛ от необходимости завершения регулярного чемпионата, что сократит количество матчей. Однако, пока что это лишь обсуждение, без каких-либо решений.

Ранее сообщалось, что НХЛ рассматривает вариант с возобновлением тренировочного процесса команд во второй половине мая.

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Сезон был бессрочно приостановлен 12 марта. Сообщалось, что для возобновления лига рассматривает 12 городов, из которых в итоге планирует остановиться на четырех.

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НХЛ, Хоккей, Новости спорта, Новости хоккея.
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