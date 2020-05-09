Сборные Китая и США сразятся в финале Онлайн Кубка наций по шахматам

Новости спорта:Сборные Китая и США вышли в Суперфинал Онлайн Кубка наций по шахматам.

На Онлайн Кубке наций по шахматам завершились матчи командного турнира.

В заключительном, 10-м туре сборная России обыграла команду Индии - 2,5:1,5, Китай уступил США - 1,5:2,5, а сборная Европы сыграла вничью с командой "Остального мира" - 2:2.

Итоговое турнирное положение: Китай - 17 очков (25,5), США - 13 (22), Европа - 13 (21,5), Россия - 8 (19), Индия - 5 (17,5), "Остальной мир" - 3 (14,5).

10 мая две лучшие команды - Китая и США - встретятся в Суперфинале.

Контроль времени - по 25 минут каждому + 10 секунд на ход.

Напомним, украинки Анна и Мария Музычук выступали за сборные Европы и "Остального мира" соответственно.

Призовой фонд турнира составляет 180 тысяч долларов США.