Сборные Китая и США сразятся в финале Онлайн Кубка наций по шахматам

На Онлайн Кубке наций по шахматам завершились матчи командного турнира.
В заключительном, 10-м туре сборная России обыграла команду Индии - 2,5:1,5, Китай уступил США - 1,5:2,5, а сборная Европы сыграла вничью с командой "Остального мира" - 2:2.
Итоговое турнирное положение: Китай - 17 очков (25,5), США - 13 (22), Европа - 13 (21,5), Россия - 8 (19), Индия - 5 (17,5), "Остальной мир" - 3 (14,5).
10 мая две лучшие команды - Китая и США - встретятся в Суперфинале.
Контроль времени - по 25 минут каждому + 10 секунд на ход.
Напомним, украинки Анна и Мария Музычук выступали за сборные Европы и "Остального мира" соответственно.
Призовой фонд турнира составляет 180 тысяч долларов США.