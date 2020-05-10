Гэтжи в пятом раунде остановил Фергюсона

Новости спорта:Джастин Гэтжи сумел одержать победу над Тони Фергюсоном.

В рамках турнира UFC 249, который проходил в американском городе Джексонвиль, в поединке за титул временного чемпиона сошлись Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи.

Поскольку изначально Фергюсон должен был сойтись в ринге с Хабибом Нурмагомедовым за чемпионский титул, на кону этого боя также было право встретиться с россиянином в следующем бою.

Начали бой парни весьма спокойно. Проведя три минуты в ринге, Фергюсон упал, но не из-за удара Гэтжи, а просто потеряв равновесие.

Проведя стартовый раунд весьма пассивно, уже на первой секунде второго Фергюсон пошел в атаку, но тут же успокоился. Гэтжи все же провел пятиминутку весьма уверенно и несколько раз отлично попал в голову Фергюсону, но на последних секундах пропустил красивый апперкот, который заставил Джастина встать на колено. Повезло, что раунд сразу же закончился.

В начале третьего периода Гэтжи вновь попал по лицу Фергюсона, которое тут же залилось кровью. Вся пятиминутка вновь прошла достаточно ровно, но Гэтжи попал немного больше ударов.

На четвертой минуте четвертого раунда Гэтжи отлично пробил справа и Эль Кукуй тут же "поплыл", но сумел избежать добивания со стороны Джастина. В пятом раунде преимущество "хайлайта" вышло на новый уровень и за полторы минуты до конца поединка рефери принял решение остановить его.

Таким образом, Гэтжи одержал пятую победу в рамках UFC и стал главным претендентом на чемпионский титул Нурмагомедова.