Скачать
Воскресенье, 10.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Большой спорт возвращается: результаты всех боев UFC 249
Большой спорт возвращается: результаты всех боев UFC 249
В НБА допускают, что следующий сезон может пройти без зрителей
В НБА допускают, что следующий сезон может пройти без зрителей
Где и когда смотреть онлайн-трансляцию боев UFC 249
Где и когда смотреть онлайн-трансляцию боев UFC 249
Известный украинский борец вызвал Усика на бой без правил (Видео)
Известный украинский борец вызвал Усика на бой без правил (Видео)

Гэтжи в пятом раунде остановил Фергюсона

Гэтжи в пятом раунде остановил Фергюсона
09:04 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Джастин Гэтжи сумел одержать победу над Тони Фергюсоном.

В рамках турнира UFC 249, который проходил в американском городе Джексонвиль, в поединке за титул временного чемпиона сошлись Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи.

Поскольку изначально Фергюсон должен был сойтись в ринге с Хабибом Нурмагомедовым за чемпионский титул, на кону этого боя также было право встретиться с россиянином в следующем бою.

Начали бой парни весьма спокойно. Проведя три минуты в ринге, Фергюсон упал, но не из-за удара Гэтжи, а просто потеряв равновесие.

Проведя стартовый раунд весьма пассивно, уже на первой секунде второго Фергюсон пошел в атаку, но тут же успокоился. Гэтжи все же провел пятиминутку весьма уверенно и несколько раз отлично попал в голову Фергюсону, но на последних секундах пропустил красивый апперкот, который заставил Джастина встать на колено. Повезло, что раунд сразу же закончился.

Чемпион Украины по тайскому боксу был задержан за нарушение правил карантина (Видео)

В начале третьего периода Гэтжи вновь попал по лицу Фергюсона, которое тут же залилось кровью. Вся пятиминутка вновь прошла достаточно ровно, но Гэтжи попал немного больше ударов.

На четвертой минуте четвертого раунда Гэтжи отлично пробил справа и Эль Кукуй тут же "поплыл", но сумел избежать добивания со стороны Джастина. В пятом раунде преимущество "хайлайта" вышло на новый уровень и за полторы минуты до конца поединка рефери принял решение остановить его.

Таким образом, Гэтжи одержал пятую победу в рамках UFC и стал главным претендентом на чемпионский титул Нурмагомедова.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

MMA, Новости ММА, Тони Фергюсон, Джастин Гэтжи, UFC 249, Тони Фергюсон - Джастин Гэтжи.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Президент Спортинга рад, что продал Фернандеша до приостановки сезона
02 Холифилд задумался о проведении благотворительного боя с Майком Тайсоном
03 Президент Лиона назвал дату матча против Ювентуса
04 Смоллинг может остаться в Италии: защитником МЮ заинтересовались Интер и Ювентус
05 Челси и Ман Юнайтед заинтересованы приобретением Менье
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь