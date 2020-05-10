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Фергюсон объяснил свое поражение от Гэтжи

Фергюсон объяснил свое поражение от Гэтжи
10:31 Сегодня Телеграф sportarena Фото: Инстаграм

Новости спорта:Тони Фергюсон в своей подготовке к бою планировал больше времени проводить в партере.

Американский боец UFC Тони Фергюсон прокомментировал поражение от своего соотечественника Джастина Гэтжи в поединке за звание временного чемпиона в легком весе. По его словам, он готовился к бою с соперником совсем другого стиля.

"Скажу честно, Джастин оказался очень крепким сукиным сыном. Но я готовился к бою с Хабибом, а не с кем-то, делающим акцент на ударах", — заявил Фергюсон.

Изначально Тони Фергюсон должен был драться именно с россиянином Нурмагомедовым, но их поединок был отменен из-за коронавируса, а новым соперником американца был определен Гэтжи.

Тони Фергюсон - Джастин Гэтжи. Видео боя

Первые два раунда проходили в равной борьбе, но уже в третьем начал доминировать Гэтжи, а на лице у Фергюсона появились кровоточащие раны.

Лишь в пятом раунде доминирование Гэтжи дало плоды: серия точных и сильных ударов в лицо Фергюсону вынудила секундантов Тони досрочно остановить поединок.

31-летний Гэтжи добыл четвертую кряду победу и завоевал титул временного чемпиона UFC в легком весе. Фергюсон проиграл впервые с мая 2012 года.

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MMA, Смешанные единоборства, Новости ММА, Тони Фергюсон, Джастин Гэтжи.
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