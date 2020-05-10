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Гэтжи вызвал на бой Нурмагомедова

Гэтжи вызвал на бой Нурмагомедова
10:42 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Джастин Гэтжи заявил, что рад будет представлять США в бою с Хабибом.

Американский боец Джастин Гэтжи после победы над соотечественником Тони Фергюсоном на UFC 249 выразил готовность сразиться с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым.

"Теперь я жду боя за реальный титул. Я вышел в октагон убивать. В мире нет лучшего наркотика, чем адреналин, бурлящий в моих венах. Я работаю с четырех лет ради подобных вызовов.

Я должен был проиграть, чтобы измениться. Я понял, что делал не так. Я принимал слишком много ударов и воспринимал все очень несерьезно.

Хабиб - лучший в мире. Я рад представлять США в бою против лучшего российского бойца. Его рекорд 28-0. Сейчас для меня нет других вызовов. Я хочу драться с ним", — сказал Гэтжи после боя с Фергюсоном.

Смотрите также видео боя Фергюсон - Гэтжи.

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MMA, Смешанные единоборства, Новости ММА, Хабиб Нурмагомедов, Джастин Гэтжи.
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