Бех-Романчук хочет попробовать силы в спринтерском беге

Новости спорта:Бех-Романчук планирует выступать в спринтерском беге.

Этой зимой прыгунья пробежала 60 метров с результатом мастера спорта.

Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук рассказала во время онлайн-проекта Breakfast with Champions, что хочет попробовать себя в спринтерском беге.

"Примерно в 21 год мы просто поднимали скорость бега. Практически не зацикливались над тем, чтобы бегать спринт. Но потом мы это пересмотрели.

Этой зимой я сделала три старта в Киеве на 60 метров. Я пробежала на мастера спорта. Для меня это очень неплохо. Было бы интересно в будущем бегать спринт не только на уровне Украины, а попробовать свои возможности на каких-то хотя бы коммерческих стартах, для начала", - сказала Бех-Романчук.

В этом году Бех-Романчук установила свой личный рекорд на втором этапе World Athletics Indoor Tour в немецком Карлсруэ, где прыгнула на 6,92 м.