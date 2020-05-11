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У Фергюсона сломана орбитальная кость

У Фергюсона сломана орбитальная кость
09:53 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Множество пропущенных ударов дали о себе знать.

Американский боец UFC Тони Фергюсон, которого вчера доставили в больницу после поражения от соотечественника Джастина Гэтжи, сломал орбитальную кость во время боя.

Перелом стал следствием плохой работы Фергюсона в защите, ведь Гэтжи наносил большое количество сильных и точных ударов в лицо Тони. Он пропустил 143 удара, а 100 из них пришлись по лицу.

В пятом раунде доминирование Гэтжи дало плоды: серия ударов в лицо Фергюсону вынудила секундантов Тони досрочно остановить поединок. Он проиграл впервые с мая 2012 года. Может пройти некоторое время, прежде чем он снова будет готов вернуться в октагон.

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После боя Тони Фергюсон заявил, что проходил подготовку к Хабибу Нурмагомедову, который дерется в совсем другом стиле и не делает акцент на ударах.

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Бокс, MMA, UFC, Бокс новости, Тони Фергюсон.
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