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В Италии отменен ЧЕ по по парусному спорту

В Италии отменен ЧЕ по по парусному спорту
10:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: 470 Sailing.org

Новости спорта:Ранее был отменен финал Кубка мира в олимпийских классах яхт.

Международная федерация парусного спорта (World Sailing) объявила об отмене из-за коронавируса чемпионата Европы в классах "49" и "Накра 17", который первоначально планировался на 11-17 мая в итальянской Мальчезине, а затем был перенесен на неопределенный срок.

Об этом информирует официальный сайт организации.

Ранее был отменен финал Кубка мира в олимпийских классах яхт. Регата должна была пройти 14-21 июня в японской Эносиме.

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Напомним, что отложен чемпионат мира в классе "Финн" в испанской Пальма-де-Майорке с 8-16 мая на октябрь. Кроме того, перенесены на неопределенный срок чемпионат мира в классе "470", который мог бы завершиться в Пальме 21 марта, а также афинский чемпионат Европы в "RS:X" (прежняя дата - 10-16 мая). На 9-16 октября с 6-23 мая отложен чемпионат Европы в "Лазере" и "Лазере радиале".

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Италия, Соревнования, Парусный спорт, Карантин, ЧЕ.
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