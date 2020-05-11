Шахматы: первый Кубок наций прошел с преимуществом Китая

Новости спорта:Заключительные туры онлайн-Кубка наций и финальный матч оказались на удивление интригующими.

Перед заключительными раундами далеко вперед вырвались китайцы, вторыми шли американцы и лишь третье место было у европейцев. Но в финальном матче встретиться должны были лишь две команды.

Поэтому междоусобная встреча между Европой и США была сверхважной. Француз Максим Вашье-Лаграв черными уравнял игру против американца Хикару Накамуры. В один из эпизодов Максим имел явные шансы на победу, но прошел мимо них. В итоге - ничья.

Партия Левона Ароняна с Фабиано Каруаной переходила с переменным успехом, каждый из соперников по очереди имел определенные шансы на успех. Но, как это часто бывает, игра закончилась мирно. Также сыграли и американец Уэсли Со из Аниш Гири (Нидерланды).

Решающей стала партия грузинки Наны Дзагнидзе, которая заменила украинку Анну Музычук, против Ирины Круш. Американка черными стремилась упростить позицию и достичь ничьей. Но чрезмерное упрощение не пошло ей на пользу, и Нана технически реализовала преимущество в ладейном окончании. Таким образом, европейцы выиграли матч - 2,5:1,5 и вышли на второе место.

Мало кто сомневался, что теперь они своего уже не отдадут. Ведь им оставалось сыграть со сборной остального мира, а американцам - с лидерами - шахматистами Поднебесной. Но фактом является то, что в шахматах часто случаются совсем непредсказуемые вещи.

Так произошло и в сей раз. Американцы победили благодаря усилиям Каруаны (белые) и Со (черные). Фабиано блестяще был подготовлен к коронному дебюта Ван Хао (российской партии) и показательно разгромил соперника. И несмотря на поражение Накамуры от Дин Лижень, ничья, которую сделала Ирина Круш против чемпионки мира Цзюнь Венцзюй, оказалась победной для американцев. 2,5:1,5 в их пользу.

Европейцы не смогли одолеть аутсайдеров. И хотя поляк Ежи Дуда белыми взял верх, Левон Аронян черными уступил 16-летнему Алерезе Ферузжи. Счет матча - 2:2.

Таким образом, американцы и европейцы набрали по 13 командных очков. Но дополнительный показатель - сумма индивидуальных очков - оказался в пользу команды США. Она имели 22 пункта, а европейцы - только 21,5.

Китайцы набрали 17 очков. Четвертое место заняли россияне - 8 очков. Индия - 5, Остальной мир - 4.

На следующий день состоялся финал Китай - США. Азиатским шахматистам достаточно было сделать ничью. Однако, это оказалось не так легко. Каруана, который находился в отличной форме, технично переиграл Вэй И. Хоу Ифань черными не смогла одолеть Круш, которая цинично "отсушила" ничью буквально с первых ходов.

А вот на первой и третьей досках судьба улыбнулась китайцам. Накамура, который черными перехватил инициативу против Дин Лиженя, предложил ничью в позиции, где имел большие шансы на выигрыш. А соперник Ю Яньчжи - Уэсли Со мог сделать ход, который приводил к ничьей. Вместо этого он допустил роковую ошибку и проиграл. Таким образом, ничья в матче (2:2) означала, что первыми обладателями Кубка наций стали китайцы.

Лучший индивидуальные результаты у Каруаны - 9,5 из 11-ти и Ю Яньчжи - 7,5 очка из 10-ти. Результаты украинских шахматисток этот раз не впечатляют - 2,5 из 5-ти у Анны Музычук и 2 из 7-ми у ее сестры Марии.