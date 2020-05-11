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Участник Олимпийский игр покончил жизнь самоубийством

Участник Олимпийский игр покончил жизнь самоубийством
11:19 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Спортсмена не стало в возрасте 43 лет.

Бывший участник Олимпийских игр-2006 в составе сборной США бобслеист Павле Йованович свел счеты с жизнью в возрасте 43 лет. Об этом сообщает USA Today.

О причинах и подробностях случившегося пока неизвестно.

Йованович стал бронзовым призером чемпионата мира 2004 года в бобслее со сборной США, соревновался на Олимпийских играх 2006 года в Турине в двойках и четверках пилота Тодда Хэйса.

К слову, с 2011 года спортсмен стал представлять на соревнованиях историческую родину - Сербию.

После окончания спортивной карьеры Йованович работал в строительной фирме своего отца в Нью-Джерси.

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Напомним, ранее польский боксер совершил самоубийство находясь в тюрьме.

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Олимпиада, Бобслей, ОИ, Павле Йованович.
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