Участник Олимпийский игр покончил жизнь самоубийством

Новости спорта:Спортсмена не стало в возрасте 43 лет.

Бывший участник Олимпийских игр-2006 в составе сборной США бобслеист Павле Йованович свел счеты с жизнью в возрасте 43 лет. Об этом сообщает USA Today.

О причинах и подробностях случившегося пока неизвестно.

Йованович стал бронзовым призером чемпионата мира 2004 года в бобслее со сборной США, соревновался на Олимпийских играх 2006 года в Турине в двойках и четверках пилота Тодда Хэйса.

К слову, с 2011 года спортсмен стал представлять на соревнованиях историческую родину - Сербию.

После окончания спортивной карьеры Йованович работал в строительной фирме своего отца в Нью-Джерси.

Напомним, ранее польский боксер совершил самоубийство находясь в тюрьме.