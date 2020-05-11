Прима о назначении Санитры: У меня двоякое мнение

Новости спорта:Украинский биатлонист считает, что Юраю Санитре будет сложно.

Украинский биатлонист Артем Прима поделился своим мнением по поводу назначения главного тренера мужской сборной Украины Юрая Санитры на пост наставника и женской команды:

«Нам это было известно намного раньше. Об этом начали говорить еще в средине сезона. Мы с ребятами знали об этом, и тренер немного нас подводил к этому.

У меня двоякое мнение. Хорошо, что будет один общий главный тренер. У него есть ассистенты, которые будут ему помогать.

Но все же лучше, когда ведется сконцентрированная работа, когда тренер конкретно отвечает за 5-6 человек и работает с ними индивидуально.

Когда тренеру приходится распыляться на 12-14 спортсменов, нужно много внимания уделить каждому, одному человеку это не по силам. Посмотрим, как это будет, увидим».