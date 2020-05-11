Скачать
Понедельник, 11.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Достойный наследник Роналду в Реале (Фото)
Достойный наследник Роналду в Реале (Фото)
Усик ответил на вызов борца Грицая
Усик ответил на вызов борца Грицая
У Фергюсона сломана орбитальная кость
У Фергюсона сломана орбитальная кость
Топ-10 трансферов английской Премьер-лиги этого сезона
Топ-10 трансферов английской Премьер-лиги этого сезона

Прима о назначении Санитры: У меня двоякое мнение

Смотрите фото (3)
Прима о назначении Санитры: У меня двоякое мнение
17:40 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Украинский биатлонист считает, что Юраю Санитре будет сложно.

Украинский биатлонист Артем Прима поделился своим мнением по поводу назначения главного тренера мужской сборной Украины Юрая Санитры на пост наставника и женской команды:

«Нам это было известно намного раньше. Об этом начали говорить еще в средине сезона. Мы с ребятами знали об этом, и тренер немного нас подводил к этому.

У меня двоякое мнение. Хорошо, что будет один общий главный тренер. У него есть ассистенты, которые будут ему помогать.

Но все же лучше, когда ведется сконцентрированная работа, когда тренер конкретно отвечает за 5-6 человек и работает с ними индивидуально.

Символическая сборная сезона Лиги 1: подробности

Когда тренеру приходится распыляться на 12-14 спортсменов, нужно много внимания уделить каждому, одному человеку это не по силам. Посмотрим, как это будет, увидим».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Сборная Украины, Биатлон, Новости спорта, Артем Прима.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Усик ответил на вызов борца Грицая
02 Редкач об Усике и Ломаченко: Они не из тех, кто живут по всем церковным канонам
03 Участник Олимпийский игр покончил жизнь самоубийством
04 Чизора высмеял Кличко и Усика
05 Фернандиньо: Лично мне очень нравился стиль игры Милевского
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь