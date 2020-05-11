Почти 300 российских спортсменов провалили допинг-тесты

Новости спорта:36 российских футболистов не прошли допинг-тесты.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) имеет новые доказательства о допинге 298 российских спортсменов, передает Daily Mail.

Сообщается, что все новые факты о допинг-пробах футболистов в ближайшее время передадут ФИФА. Речь идет о 36 футболистов, среди которых присутствуют и игроки национальной сборной России.

В частности, Daily Mail сообщает, что одним из футболистов, который провалил допинг-тест в 2018 году, является полузащитник сборной России и «Краснодара» Руслан Камболов, который сыграл 6 матчей за национальную команду.

Напомним, что ранее WADA отстранила Россию от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира на ближайшие 4 года, а также лишил ее возможности принимать подобные чемпионаты и подавать на них заявки. Московскую антидопинговую лабораторию лишили соответствующего статуса.

Причиной запрета стали манипуляции Московской антидопинговой лаборатории, которая вносила изменения в пробы спортсменов в период с 2012 по 2015 годы с целью сокрытия употребления запрещенных препаратов.