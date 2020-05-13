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Президент UFC обратился к Тайсону: Пожалуйста, не делай этого

Президент UFC обратился к Тайсону: Пожалуйста, не делай этого
11:21 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Уайт просит американца передумать.

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал решение легенды американского бокса Майка Тайсона вернуться в ринг.

"Я очень люблю и уважаю Тайсона, но умоляю его не возвращаться в ринг. Я говорил Майку: "Да, ты один из величайших боксеров в истории. Но тебе 53 года. Пожалуйста, не делай этого".

Я не хочу, чтобы он боксировал. Если все дойдет до того, что Тайсон соберется сделать что-что безумное, я могу вмешаться и кое-что придумать, чтобы он этого не делал. Я уверен, что Майк намерен что-то сделать. Не знаю, что он там планирует, но он точно хочет что-то устроить", - цитирует Уайта Boxing Scene.

Напомним, что 53-летний Тайсон - бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе. За профессиональную боксерскую карьеру Майк провел 58 боев, одержав 50 побед и шесть раз потерпев поражение.

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Бокс, MMA, Дана Уайт, UFC, Майк Тайсон.
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