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Футзал: сезон в Украине завершится досрочно

Футзал: сезон в Украине завершится досрочно
11:30 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Участники второго этапа чемпионата Украины по футзалу единогласно высказались за завершение сезона-2019/2020.

Такое решение приняли во время видео-встречи руководства АФУ с президентами клубов-участников второго этапа розыгрыша Экстра-лиги, куда вошли херсонский "Продэксим", киевский ХИТ, ивано-франковский "Ураган", житомирский "ИнБев", ривненский "Кардинал-Ривное" и львовская "Энергия", сообщает пресс-служба Ассоциации футзала Украины.

"Во время встречи обсудили и проанализировали сложившиеся обстоятельств в чемпионате в связи с пандемией коронавируса. Учитывая общую неопределенность по многим направлениям (тренировочный процесс, транспортное сообщение городского и межобластного уровня, ведомственная принадлежность залов, невозможность прогнозирования правительственных решений и/или решений органов местного самоуправления), а также заботясь о жизни и здоровье игроков и работников клубов, участники встречи единогласно высказались за завершение Экстра-лиги сезона-2019/2020", - отмечается в сообщении.

В то же время юридическое решение о финише чемпионата и его дальнейший правовой статус примет исполком АФУ после проведения консультаций с Украинской ассоциацией футбола и УЕФА.

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На совещании также поддержали идею и обсудили проведение в целях поддержки игроками клубов Экстра-лиги спортивной формы межсезонных турниров. Они должны пройти в конце июня или в середине июля в случае снятия правительственных и местных ограничений, связанных с введением карантина в государстве, восстановления транспортного сообщения и возможности размещения спортивных команд в гостиницах.

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Чемпионат Украины, Футзал, Новости спорта, УАФ.
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